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تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وإجابات لامتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، اليوم.

وبدأ الطلاب في التفاعل مع الإجابات مع تأكيد على ضرورة الحذر لاختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة امتحانية لأخرى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

كانت التعليم قد نفت كل ما يتردد عن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية فجر اليوم قبل بدء اللجان.

وناشدت الوزارة الطلاب عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان فجرا لأنها تقوم بالنصب عليهم، مؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بالمادة صباح اليوم إلى اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولي رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.