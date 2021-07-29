 وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقي أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية وأولياء أمورهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقي أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية وأولياء أمورهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقي أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية وأولياء أمورهم
وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقي أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية وأولياء أمورهم
عمرو بحر
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 7:48 م | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 7:48 م
التقى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، بأوائل الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية "التعليم الزراعي" وأولياء أمورهم.

وهنأ وكيل التعليم، الأوائل وأولياء أمورهم لحصاد تلك المراكز المتقدمة وكيف أنهم جنوا ثمار ما بذلوه من جهد ومثابرة؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وأنه لابد من مواصلة التفوق في مشوارهم التعليمي القادم لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم المستقبلية.

يذكر أن قطاع تعليم الوادي الجديد، حصد 9 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بنتائج الدبلومات الفنية "التعليم الزراعي"، وهم الطالبة شهد حنفي محمود، والثانية سعاد محمد حسن منصور، والثاني مكرر نجوى إبراهيم محمد، والثاني مكرر نورهان مبارز، والثالثة نورهان أحمدعبدالله، والرابع سعاد حسن والخامس منار محروس والسابع آيه صلاح مجاور والسابع مكرر فاطمة إبراهيم.

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