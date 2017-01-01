نقل طالبة بالثانوية العامة لمستشفى قلين لشعورها بآلام الوضع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن شعور الطالبة "أسماء طاهر مرسي" بآلام الوضع أثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية، بلجنة مدرسة ميت الديبة، وتم نقلها لمستشفى قلين المركزي، واستقبلها الأطباء بالمستشفى لمتابعة حالة الولادة.

ووجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يوسف بسيوني مدير إدارة قلين التعليمية، بمتابعة حالة الطالبة.

وقال يوسف بسيوني مدير إدارة قلين التعليمية، إن المديرية استقبلت بلاغا من رئيس لجنة مدرسة ميت الديبة، يفيد بإصابة طالبة بألم ما قبل الولادة، وتبين أن الطالبة حامل في شهورها الأخيرة.

وتابع أنه يجري تجهيز استقبال مستشفى قلين المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، ونقلها لغرفة العمليات لإجراء عملية الولادة لها في حالة كانت هذه آلام الولادة.