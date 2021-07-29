زغاريد أمام لجان الثانوية بالوادي الجديد في آخر أيام امتحانات الشعبة الأدبية

أكد عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في الوادي الجديد، سهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وذلك في آخر أيام امتحانات الشعبة الأدبية.

وقالت الطالبة فاطمة حسن، بلجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، إن الامتحان في مستوى جميع الطلاب، ورسم البسمة على الوجوه في ظل أن امتحانات هذا العام كانت معظمها تتطلب وقتا وتفكير، في ظل النظام الجديد للامتحانات.

ورصدت "الشروق" إطلاق الزغاريد خارج لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وذلك ابتهاجا بانتهاء الامتحانات، علاوة على التقاط الطالبات الصور التذكارية.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن الامتحانات تجري وسط إجراءات احترازية وقائية، ومنذ بداية الامتحانات لا يتم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات من أعمال التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الواقية، ومراعاة المسافات والتباعد، بجانب المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 850 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، موزعين على 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة.