الخارجية الروسية: تشكيل حكومة برئاسة ميقاتي يخدم المصالح القومية الحقيقية للبنان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي يخدم المصالح القومية الحقيقية للبنان.

وأفادت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، بأن تشكيل الحكومة يخدم "المصالح القومية الحقيقية للبنان الذي تربطه مع روسيا علاقات الصداقة التقليدية"، مضيفا أن موسكو ترى في الأداء الفعال لمؤسسات السلطة "رهنا بضمان سيادة الدولة والسلامة الإقليمية للبلاد".

وأعربت الوزارة عن أملها أن يظهر في وقت قريب مجلس وزراء فعال يحظى بدعم أبرز القوى السياسية في الجمهورية اللبنانية".

ودعت "الخارجية الروسية" ممثلي جميع الدوائر الاجتماعية والسياسية والطوائف في لبنان إلى "التحلي بالمسؤولية والاستعداد لحوار بناء وقبول حلول وسطية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يواجه لبنان من التحديات الاجتماعية والاقتصادية".