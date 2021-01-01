قفزة كبيرة لأرباح سامسونج في الربع الثاني

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن تسجيل أرباح قوية في الربع الثاني على خلفية أعمالها في مجال أشباه الموصلات.

وبلغ صافي أرباح الشركة 63ر9 تريليون وون (3ر8 مليار دولار أمريكي) في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، بزيادة 4ر73% عن الفترة نفسها من العام السابق، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الشركة.

وقفزت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 3ر54% على أساس سنوي لتصل إلى 56ر12 تريليون وون، وهي الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2018، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 2ر20% على أساس سنوي لتصل إلى 67ر63 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وهي الأكبر في أي ربع ثان حتى الآن.