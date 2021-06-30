كم أنفق قصر الإليزيه في عام 2020؟

قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدمت محكمة المراجعين والحسابات الفرنسية، تقريرها السنوي حول نفقات قصر الإليزيه، والذي أظهر أن ماكرون أنفق نحو 100 مليون مليون يورو خلال عام 2020، في ارتفاع طفيف عن حجم الإنفاق في العام السابق.

ووفقاً للتقرير فإن قصر الإليزيه أنفق 70 مليون يورو في تكاليف الموظفين بالقصر خلال العام الماضي، إذ يعمل بالقصر 798 شخصًا، كما أن ماكرون أجري 67 رحلة سواء داخل فرنسا أو في الخارج، موضحة أن ميزانية السفر تناقصت حوالي 9 ملايين يورو بسبب الأزمة الصحية والحجر الصحي العام وحظر التجوال.

واشارت إلي أن رئيس مجلس الوزراء يتقاضى أعلى راتب أكثر من 13 ألف يورو شهريًا، كما أن نفقات مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي بلغت خلال العام الماضي ما يزيد قليلاً عن 290 ألف يورو، وقد تلقت السيدة الأولى الفرنسية حوالي 25 ألف رسالة العام الماضي، استقبلها 7 موظفين بدوام كامل من خدمة البريد السريع، بحسب إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية.

كما أشار تقرير مجلس مراجعي الحسابات إلى أن بيع المنتجات التي ينتجها الإليزيه، مثل الأكواب وكرات الثلج أو الحيوانات المحنطة التي تحمل صورة الكلب نيمو، ادرت عائد بلغ 114 ألف يورو سنويًا.