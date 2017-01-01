محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى ببني غالب

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببني غالب وتوابعها بمركز أسيوط بطاقة استيعابية 36 ألفا م3 -45 ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 960 مليون جنيه للمحطة والشبكات ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية بمصر.

وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

رافق المحافظ، خلال الزيارة ووضع حجر الأساس، المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.