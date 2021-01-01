 الإمارات تعلن دعمها الكامل لتونس - بوابة الشروق
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الإمارات تعلن دعمها الكامل لتونس

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 9:08 ص

 أجرى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي ، عثمان الجرندي، أعرب خلاله عن دعم الإمارات "الكامل" لتونس.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي: "أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي معالي عثمان الجرندي ، حيث تم إطلاع سموه على آخر التطورات في تونس الشقيقة، كما عبر سموه عن ثقة و دعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-"19.


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