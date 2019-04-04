الصحة العالمية: تباطؤ محدود لحالات الإصابة بكورونا يبعث على التفاؤل

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك تباطؤا محدودا يبعث على التفاؤل وأن كان بحذر شديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا فى افريقيا والتي لازالت تعيش خضم الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.

وأضافت المنظمة - في تقرير لها اليوم الخميس بجنيف - أن شحنات اللقاحات تتزايد بسرعة إلى أفريقيا من مصادر متعددة بعد توقف شبه تام للتسليم فى الأشهر الأخيرة ونوهت إلى أن مرفق كوفاكس الذى تقوده المنظمة سلم 4 ملايين جرعة إلى بلدان القارة في الأسبوع الماضى فقط مقارنة مع 245 الف جرعة طوال شهر يونيو.

واوضحت أن مرفق كوفاكس يهدف إلى شحن 520 مليون جرعة إلى أفريقيا بحلول نهاية العام الجارى مع تزايد عمليات التسليم من صندوق اقتناء اللقاحات التابع للاتحاد الافريقى مع ارتفاع متوقع الى 10 ملايين جرعة كل شهر اعتبارا من شهر سبتمبر وقالت المنظمة إنه من المتوقع الحصول على 45 مليون جرعة من الصندوق الافريقى بحلول نهاية العام.

وأشارت المنظمة إلى أن قارة أفريقيا بحاجة إلى مايصل إلى 820 مليون جرعة لتطعيم 30 % من سكانها بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري مضيقة بان الزيادة فى شحنات اللقاحات تاتى فى الوقت الذى تشهد فيه افريقيا الأسبوع الثانى من انخفاض أعداد الحالات بعد زيادة حادة ومتواصلة استمرت ثمانية أسابيع واشارت الى ان أعداد الحالات المبلغ عنها قد انخفضت بنسبة 18٪ من أكثر من 282 الفا الى 230 الف و 500 حالة فى الأسبوع المنتهي في 25 يوليو حيث كان هذا الانخفاض مدفوعا الى حد كبير بجنوب إفريقيا التى تمثل 37٪ من جميع الحالات المبلغ عنها وتونس التى تمثل 8٪.

قال تقرير منظمة الصحة العالمية إن 22 دولة افريقية شهدت ارتفاعا باكثر من 20% في حالات الإصابة لمدة اسبوعين على الأقل في الأسبوع المنتهى فى 25 يوليو كما ارتفعت الوفيات المبلغ عنها فى 17 دولة أفريقية الى ما يقرب من 6300 فى القارة فى نفس الأسبوع وبين التقرير انه تم العثور على متغير دلتا شديد القابلية للانتقال فى 26 دولة أفريقية بينما تم اكتشاف متغير ألفا فى 38 دولة ومتغير بيتا فى 35 دولة.