 مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا شمال أفغانستان إثر اندلاع فيضانات مفاجئة - بوابة الشروق
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مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا شمال أفغانستان إثر اندلاع فيضانات مفاجئة

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 9:26 م | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 9:26 م

لقي ما لا يقل عن 40 شخصل في أفغانستان مصرعهم إثر اندلاع فيضانات مفاجئة شمال شرقي البلاد.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين أفغان، إن الفيضانات هدمت 100 منزل على الأقل شمال شرقي أفغانستان وتسببت في وقوع مصابين أيضاً.

وأشار المسؤولون الأفغان إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع خلال الساعات القادمة.

ووقعت الفيضانات بأماكن نائية شرقي أفغانستان، وتمركزت حصيلة الضحايا في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان شمال شرقي العاصمة كابول.

جدير بالذكر أن أفغانستان تعد دولة حبيسة ولكن لديها مصدر كبير من المياه النظيفة الصالحة للشرب التي تتدفق إلى البلدان المجاورة. وقد طالب الشعب الأفغاني الحكومة مرارًا وتكرارًا بإدارة المياه المتدفقة إلى البلدان المجاورة.

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