وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عقد لقاء «فني» مع نظيرتها الإسرائيلية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن اجتماعا وزاريا فنيا عقد ظهر اليوم الأربعاء، ضم طواقم من وزارة الصحة ووزارة الصحة الإسرائيلية، تناول عددا من الملفات الصحية المهمة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن "وزارة الصحة الإسرائيلية اعترفت بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا "PCR" المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية".

وذكرت أنه تم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال "إسعاف إلى إسعاف" عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريبا حتى الوصول للإسعاف المقابل، مبينة أن هذا الاتفاق سيسهل كثيرا على المرضى من أهلنا في قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي.

وأوضحت الكيلة أن وزارة الصحة قدمت عددا من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أبدت استعدادها لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها إدخال الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات القدس والداخل دون الوقوف على الحواجز .

وناقش الاجتماع كذلك، الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية.

وقالت وزيرة الصحة إن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل، و"قد قدمنا أمثلة على تلك الاقتطاعات"، مؤكدة ضرورة وجود شفافية بإجراءات التدقيق المالي والطبي.