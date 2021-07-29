كازاخستان تسجل 7 آلاف و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 7 آلاف و479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 557 ألفا و107 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 5 آلاف و814 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 462 ألفا و912 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية اليوم أن عدد مرضى "كوفيد-19" الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 89 ألفا و58 مريضا، منهم أكثر من 23 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار الفيروس التاجي.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن أكثر من 5 ملايين ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم 3 ملايين و535 ألفا و508 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.