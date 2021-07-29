ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الدراسات العليا للماجستير المهني "MBA" بكلية التجارة رقم (١١) لشهر يوليو الجاري، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام، وعلي أبو الري مدير عام الدراسات العليا.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إنه خلال الاجتماع تم عرض عدد من الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال لمناقشتها والبت فيها، كما تم اعتماد تشكيل لجان امتحانات الترم الثاني والثالث للماجستير المهني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، والتى تبدأ فى الفترة من ٢٨ أغسطس وتنتهي ٩ سبتمبر القادم.

وأضاف الدكتور ممدوح الرشيدي، أن ٢٤٧ طالبا وطالبة سيخوضون امتحانات الترم الثاني والثالث للدراسات العليا للماجستير المهني بشعبتيها "المحاسبة وإدارة الأعمال"، موضحاً أن الامتحانات ستجري بمدرجات" س، ص، ع"بمقر الكلية، وذلك على فترة واحدة من الساعة ٣ عصراً حتى ٥ مساءً.

جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الاجتماع توجه رئيس الجامعة بصحبة الدكتور ممدوح الرشيدي، لتفقد أعمال كنترولات الفرق الأربعة بالكلية، وذلك للتأكد من حسن سير وانتظام أعمال التصحيح، والاطمئنان على نسب النجاح المبدئية للطلاب، مطالباََ أعضاء الكنترول بتحري الدقة والعدالة وعدم التسرع فى رصد الدرجات، مراعاةََ للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا داخل غرف الكنترولات.