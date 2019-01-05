رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم

شهد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم، تحت عنوان “العلوم الأساسية و التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأبحاث التي قدمت، وحيا جهودهم لنهضة البحث العلمي بالجامعات والاستفادة منه لتحقيق مزيد من التنمية بمصر.

وأكد غرباوي أن تقدم الدول ورقيها لا يأتي إلا بالبحث العلمي، مشيدًا بدور الدولة في دعم وتمويل البحث العلمي إيمانا منها بأهميته في إنجاز المشروعات وتحقيق التنمية في المجتمع .

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره لكلية العلوم التى نظمت هذا المؤتمر وقامت بدعوة علماء أجلاء وأساتذة متميزون، مؤكداً أن تواجدهم كان فرصة لشباب الباحثين في التعلم والتعرف على الجديد في العلم .

وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة تدعم البحث العلمي والمؤتمرات البحثية والعلمية مشيدا بالمشاركة المتميزة لطلاب كلية العلوم في هذا المؤتمر.

شارك في المؤتمر نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الجامعات المصرية وبعض الباحثين من الخارج وطلاب من كليات الجامعة.