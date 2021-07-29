وزير الري: إنشاء 6 آبار جوفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان

استقبل وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان ماناوا بيتر، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة للقاهرة حاليا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.

وأشار عبدالعاطي، إلى العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، فيما أعرب ماناوا عن تقديره للدعوة التي تلقاها لزيارة مصر، وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وتابع الطرفان، موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع علي مواطني البلدين، كما تم توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين.

وقال عبدالعاطى، في بيان اليوم الخميس، إن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال بجنوب السودان، التى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق؛ نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.