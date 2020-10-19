أمين المستشفيات الجامعية: الدولة لم تعد منفصلة عن رغبات واحتياجات المواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن دور المستشفيات الجامعية وكليات الطب لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنها تعد الكوادر التي تقوم بدورها في تفعيل منظومة التأمين الصحي.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدولة لم تعد منفصلة عن رغبات واحتياجات المواطن والفريق الطبي، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على كل المشكلات في نفس الوقت.

وأشار إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وزيادة السعة الاستيعابية الخاصة بها والتطوير في إنشاءاتها؛ لتلبية الاحتياجات، مشيدًا بجهود الدولة في توفير الأدوية للمواطنين، والتدريب والتعليم للفريق الطبي المعالج.

وأشاد بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بـ«قوائم الانتظار»، موضحًا أن المستشفيات تمكنت من أجراء أكثر من 835 ألف تدخل جراحي ضمن المبادرة حتى الآن.

وذكر أن الشكاوى التي تتلقاها الوزارة تتعلق بتأخر المريض لأسبوعين أو ثلاثة في الوقت الذي كان البعض ينتظر سنوات لإجراء العملية ما قبل المبادرة الرئاسية، مرجعًا هذا التطور إلى التغيير الحقيقي في منظومة الثواب والعقاب.

ولفت أمين المستشفيات الجامعية إلى أن إعادة النظر في تسعير التدخلات بقوائم الانتظار بشكل عادل، ومتابعته على فترات معقولة، وتوفير المستلزمات والتدريب والإمكانيات، والمحاسبة على التقصير، وامتلاك إرادة سياسية حقيقية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدى إلى التغيير الحادث بقوائم الانتظار الآن.

وأوضح أن قوائم الانتظار مجانية للمواطن، مضيفًا: «الأمر يعني أن المواطن لن يتحمل ثمنها لكن الدولة تتحمل القيمة والتكلفة الحقيقية وتوفر المستلزم والإمكانات وتجري صيانة دائمة للأجهزة؛ لتمكن الفريق الصحي من القيام بعمله».