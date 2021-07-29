شريف يعود لقيادة هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة أسوان

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة أمام أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بترو سبورت، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشبه مباريات الأهلي في الدوري خلال الفترة الحالية مواجهات الكؤوس إلى حد كبير، حيث يسعى الأحمر للفوز بجميع مبارياته المقبلة من أجل التتويج بلقب البطولة دون النظر إلى نتائج الزمالك، مستغلًا تفوقه في المواجهات المباشرة، بعدما فاز على الأبيض في الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في الثاني بهدف لمثله.

وحال تعثر الأهلي بأي نتيجة في أي مباراة من مبارياته المؤجلة المقبلة، سيضمن الزمالك البقاء في صدارة الدوري، حتى يعود الأبيض لخوض آخر 7 مباريات متبقية له من عمر المسابقة، والذي سيكون في حاجة للفوز بجميعهم من أجل التتويج بلقب الدوري رقم 13 في تاريخه دون النظر لنتائج الأهلي.

وسيتواصل غياب عدد من نجوم الأهلي عن الفريق في لقاء الليلة، حيث يشارك السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات ومحمد شريف.