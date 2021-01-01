رئيس الوزراء العراقي: زيارة الولايات المتحدة تكللت بإنجازات عديدة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن زيارته إلى الولايات المتحدة تكللت بإنجازات عديدة وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك فور عودة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية بغداد وذلك بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام..حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس.

وأكد الكاظمي أن ما تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 من شهر ديسمبر المقبل ".

وأوضح أن العراق ماض في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة للشعب، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين"، معربا عن شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية لمساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

وجدد رئيس الوزراء تأكيد ثقته بمساهمة الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مقاطعة الانتخابات لن تخدم أحدا.