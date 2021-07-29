هولندا تواصل انطلاقتها في كرة اليد للسيدات بأولمبياد طوكيو

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واصلت هولندا انطلاقتها القوية في منافسات كرة اليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلبت على أنجولا 37 / 28 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وتفوق المنتخب الهولندي على نظيره الأنجولي على مدار شوطي المباراة 17 / 15 و20 / 13 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بينما كانت الهزيمة هي الثالثة لأنجولا.

وفي المجموعة نفسها، استعاد منتخب كوريا الجنوبية توازنه بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على نظيره الياباني 27 / 24 حيث تفوق عليه في الشوط الأول 12 / 11 وفي الشوط الثاني 15 / 13 .

وتشهد المجموعة الأولى اليوم أيضا، لقاء مونتنيجرو مع النرويج.

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الإسباني انتصاره الثاني وتغلب على نظيره البرازيلي 27 / 23 ، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 13 / 13 ثم تفوق الفريق الإسباني خلال الشوط الثاني 14 / 10 .

وتشهد المجموعة الثانية اليوم لقاء منتخب المجر مع منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد ومنتخب السويد مع نظيره الفرنسي.