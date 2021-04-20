سيد معوض: الأهلي لم يكن طرفا في رحيلي عن طرابزون التركي

كشف سيد معوض، الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، حقيقة انتقاله للدوري التركي، ليلعب في صفوف الأهلي فيما بعد.

وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية: «الإسماعيلي اتفق مع الأهلي على كل شئ لانتقالي، ولكن عندما علمت الجماهير بتفاصيل الصفقة "الدنيا اتقلبت" في الإسماعيلية».

وأضاف: «وقتها كنت في معسكر منتخب مصر مع حسن شحاتة، وتحدثت معه على أنني خرجت للإعلام وقلت أن الأهلي اقترب من ضمي وأن جميع التفاصيل متاحة كيف سأعود للإسماعيلية».

وأكمل: «قال حسن شحاتة لي أن أركز مع المنتخب وسيأتي عقد إحتراف خارجي، وبالفعل ما توقعه كان حدث، وطلبني طرابزون سبور التركي».

وأتم: «الأهلي لم يتدخل في الصفقة على الإطلاق، بعدها طلبت الرحيل لمشاكل مع الجهاز الفني، والأأهلي أيضا لم يكن يعلم ذلك وليس طرفا في الأمر، كيف سيكون من حرضني على الرحيل عن الدوري التركي».