واشنطن تبدي دعمها لإجراء دراسات إضافية حول منشأ كورونا

أكدت الولايات المتحدة دعمها لخطط منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسات إضافية حول منشأ فيروس كورونا، بما في ذلك في الصين من أجل فهم أفضل للوباء الحالي ومنع تفش وبائي مماثل مستقبلا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك جاء خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرويسوس في مدينة الكويت التي يزورها بلينكن حاليا.

وأشار المتحدث إلى أن بلينكن شدد على أهمية مواصلة إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية وبناء القدرات للتأهب للأوبئة والاستجابة لها.

وأعرب بلينكن وتيدروس عن التزامهما بالعمل سويا ومع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية لتعزيز الأمن الصحي العالمي والوقاية من المخاطر الصحية في المستقبل.