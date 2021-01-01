الرئيس التونسي يعفي مدير عام التليفزيون الوطني من منصبه

الأكثر قراءة
موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو
أسرة فتاة الملهى الليلي المقتولة بطريق الواحات لـ النيابة: عارفين طبيعة شغلها
فيديو.. كامل الوزير: تجربة نظام النقل الذكي على طريق شبرا – بنها الحر غدا
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أوامر بإقالة مستشارين ومدير القضاء العسكري
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارًا بإعفاء مدير عام التلفزيون الوطني، محمّد لسعد الداهش، من مهام منصبه. كما قرر، الرئيس التونسي تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التليفزيون الوطني التونسي مؤقتا.