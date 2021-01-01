الرئيس التونسي يعفي مدير عام التليفزيون الوطني من منصبه

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارًا بإعفاء مدير عام التلفزيون الوطني، محمّد لسعد الداهش، من مهام منصبه.

كما قرر، الرئيس التونسي تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التليفزيون الوطني التونسي مؤقتا.