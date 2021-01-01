 الرئيس التونسي يعفي مدير عام التليفزيون الوطني من منصبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يعفي مدير عام التليفزيون الوطني من منصبه

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 2:07 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 2:07 ص

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارًا بإعفاء مدير عام التلفزيون الوطني، محمّد لسعد الداهش، من مهام منصبه.
كما قرر، الرئيس التونسي تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التليفزيون الوطني التونسي مؤقتا.

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