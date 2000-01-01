مؤتمر دولي عن ألزهايمر: حالات الخرف العالمية قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050

في غضون ثلاثة عقود فقط ، ربما يكون أكثر من 152 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابين بالخرف ، مع حدوث أعلى زيادة في انتشاره في بعض أفقر مناطق العالم ، وفقًا لبيانات جديدة عُرضت مؤخرا في المؤتمر الدولي لجمعية الألزهايمر .. حاليًا ، يعاني حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الخرف.

وقالت الدكتورة " هيذر سنايدر"، نائبة رئيس العلاقات الطبية والعلمية فى جمعية الألزهايمر، في بيان: "الأرقام مذهلة. لوضع هذا في السياق ، فإن هذا الرقم يساوي ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة في عام 2020".. هناك عدة عوامل تغذي هذه التوقعات .. من المرجح أن تعاني المناطق المتخلفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط من وطأة الزيادة ، كما تقول إيما نيكولز ، الباحثة في معهد القياسات الصحية والتقييم ، وهو مركز أبحاث مستقل في كلية جامعة واشنطن. من الطب ، التي قدمت بحثها في مؤتمر الألزهايمر.

وقال الباحثون :" يشير هذا إلى حجم المشكلة التي يمكن أن نتوقعها في الأماكن التي يوجد فيها نقص في البنية التحتية للتعامل مع الرعاية التي قد يحتاجها الأفراد المصابون بالخرف".

فقد عكف الباحثون على تحليل دراسة أجريت على عبء المرض العالمى لعام 2019 ، لتوقع التغيير في معدلات الخرف في جميع أنحاء العالم من عام 2019 إلى عام 2050.. وأشارت التحليلات أن أمريكا الشمالية ، وأوروبا الغربية ، و أستراليا ستشهد زيادة تتراوح مابين 20 إلى 80 في المائة .. أما في الشرق الأوسط وأفريقيا ، سترتفع الحالات في أي مكان من 200 إلى 2000 بالمائة فوق أرقام عام 2019.

وترتبط معظم الزيادة المتوقعة بالزيادة المستمرة في عدد كبار السن.. وبحلول عام 2050 ، سيكون 16 في المائة من سكان العالم 65 عامًا أو أكثر - ارتفاعًا من 8 في المائة في عام 2010 ، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة .. يؤدي هذا التغيير إلى ارتفاع أعداد الخرف في كل مكان ؛ أقوى عامل خطر معروف للخرف هو تقدم العمر.. كما يقدر الباحثون أيضًا أن 1.55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ماتوا بسبب الخرف في عام 2019. كان هناك ما يقرب من ضعف عدد الوفيات بين النساء مقارنة بالرجال (1.02 مليون مقارنة بـ 540.000).

وقال الدكتورة "سنايدر" :" إن الأرقام تؤكد على الحاجة الحيوية للبحث الذي يركز على اكتشاف العلاجات المعدلة للمرض والتدخلات الفعالة منخفضة التكلفة للوقاية من الخرف أو تأخير ظهوره".