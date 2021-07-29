الزراعة: مصر تتوسع في توفير الأمصال واللقاحات البيطرية والتصدير للسوق الخارجي

القصير يُكلف بإعداد دراسة للنهوض بإنتاج اللقاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة كريس نيلسون، حيث استعرض جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الأمصال واللقاحات البيطرية، بجانب الحرص على التوسع في هذا القطاع لتحقيق الأمان الحيوي وحماية ثروتنا الحيوانية، إضافة إلى أهميته في إتاحة مزيدا من الفرص التصديرية للسوق الخارجي.

وأكد القصير، في بيان اليوم، أن القيادة السياسية تشدد على ضرورة دعم كافة مجالات إنتاج الأمصال واللقاحات وتوفير مستلزمات إنتاجه، لافتا إلى توسعات معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بهدف تعظيم إنتاجه، إضافة إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة الفرص التسويقية للمعهد سواءً في السوق المحلية أو التصدير الخارجي.

وأوضح أن مصر تمتلك واحدة من أكبر المزارع المنتجة للبيض المخصب الخالي من المسببات المرضية عالميا؛ وأن هذه المزرعة تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وهي الداعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال إنتاج اللقاحات والأمصال.

وكلّف القصير، الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص بإعداد دراسة توضح آليات وتحديات وخطط عمل للنهوض بمجالات إنتاج اللقاحات، وتطوير بنك الجينات بحيث يضم العترات المحلية والأجنبية من الأمراض الحيوانية مع دراسة خطة مواجهة المخاطر وتقييم أداء الشركات وكافة الجهات.

واستمع وزير الزراعة، إلى عرض حول جهود الشركة ورغبتها في التعاون مع الوزارة، حيث تعتبر ميفاك شركة مساهمة مصرية بشراكة مع شركة كيمين الأمريكية، ويبلغ حجم صادراتها أكثر من 900 مليون جنيه صادرات؛ و500 مليون جنيه مبيعات محلية.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة، كريس نيلسون، رغبته في التعاون وزيادة حجم استثمارات الشركة بمصر في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرا لما تشهده الشركة من تعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها وكذلك من مختلف جهات الدولة المصرية.