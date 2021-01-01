الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية وبرنامج شراء السندات دون تغيير

قررت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في ختام اجتماعها الدوري الذي استمر يومين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر0% دون تغيير مع استمرار برنامج شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا.

جاء قرار اللجنة الصادر اليوم الأربعاء متفقا مع توقعات المحللين، حيث قال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن اقتصاد الولايات المتحدة يزداد قوة في الوقت الراهن رغم المخاوف من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس سيؤدي إلى استمرار تراجع تأثيرات الأزمة الصحية الحالية على الاقتصاد.

في الوقت نفسه أشار المجلس إلى استمرار المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد.