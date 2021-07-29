طلب إحاطة في النواب بشأن انتشار تزوير الشهادات الجامعية

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة لوزيري التعليم العالي والاتصالات، بشأن شكاوى المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد "أبو العلا"، أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما على المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب للرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".

ولفت إلى أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول على مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل على توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوي الصناعي - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراة)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.