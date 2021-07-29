النمسا: الإمارات أهم شريك اقتصادي في الشرقين الأوسط والأدنى

اعتبرت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أن الإمارات هي أهم شريك اقتصادي للنمسا في الشرقين الأدنى والأوسط؛ نظرًا لموقعها الجغرافي، لافتة الى أن الإمارات تعد المكان المثالي للشركات النمساوية لغزو أسواق جديدة.



وذكرت الخارجية النمساوية - في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة الزيارة الأولى للشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولي عهد أبوظبي لفيينا - أن النمسا تريد أن توسع وترسخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كأكبر شريك تجاري للبلاد في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية.



وأوضح البيان أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها الدولتان اليوم في فيينا؛ تكتسب أهمية كبيرة؛ حيث تعتبر الإمارات دولة رائدة في مجال الابتكار، وتعتمد - بشكل كبير - على تقنيات المستقبل؛ بما في ذلك مجال الطاقات المتجددة والاستدامة، موضحا أن اتفاق اليوم يشير إلى أن الطريق إلى الأمام وسيضفي على تعاون البلدين الممتاز ديناميكية جديدة.



وأشار البيان إلى أن النمسا ستكون ممثلة بشكل بارز في معرض إكسبو المقبل في دبي، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجالات الأعمال والطاقة والتجارة وكذلك في الثقافة والتعليم وفي مكافحة جائحة كورونا .



وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين والتكنولوجيا.