مستشار طبي ياباني: نواجه أخطر وضع منذ بدء جائحة كورونا

قال كبير مستشاري الحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا شيجيرو أومي، إن بلاده تواجه أخطر وضع منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبلغ أومي البرلمان الياباني، وفقا لصحيفة /جابان تايمز/ اليابانية، اليوم الخميس، بأن"أكبر أزمة هي أن المجتمع لا يشعر بمدى خطورة الوضع.. مضيفا: "لقد تجاوزت إحصائيات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة طوكيو عتبة الـ3000 ولربما يكون لهذا المعدل المرتفع بعض التأثير الإعلامي، أريد من الحكومة استغلال الفرصة لترسل رسالة أقوى وأوضح بحول المخاطر المتزايدة".

وأكد أن التطعيمات ضد كورونا ستساعد في احتواء الفيروس، لكن العديد من العوامل تهدد بالتسبب في مزيد من الارتفاع في معدلات العدوى، بما في ذلك انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى والألعاب الأولمبية وضجر الناس من القيود المفروض في مواجهة كورونا.

وفي السياق نفس، قالت مصادر مطلعة إنه من المرجح أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارًا بشأن حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة كورونا لثلاث مقاطعات مجاورة لطوكيو- كاناحاوا وتشيبا وسيتاما - في أقرب وقت غدا الجمعة.. مشيرة إلى أن الحكومة تدرس أيضًا إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أوساكا.