«من القرية إلى المنصة» للمستشار فؤاد راشد كتاب يكشف أغرب القضايا وتناقضات النفس البشرية

ربما لا يتجلى الشكل المرعب لخطايا البشر وجرائمهم ودوافعهم وما تحمله نفوسهم من متناقضات من خير وشر على اختلاف أطيافهم، بوضوح بقدر ما تتجلى أمام منصات القضاء، الشاهد على القصص والقضايا التي تتضمن قدر هائل من الاحتيال والعنف وإراقة الدماء عبر جرائم القتل التي يختلط فيها القتل الخطأ مع القتل الذي يتسم بمظاهر السادية والتشفي بتعذيب الآخرين.



في الكتاب الصادر حديثًا عن دار «الأدهم»، يروي القاضي الجليل فؤاد راشد، عبر 264 صفحة من القطع الكبير، الكثير من القضايا التى نظرها خلال تدرجه في مناصب القضاء، وهى القضايا التي حاول خلالها بعين راصدة وقلب مستبصر التوصل للحقيقة والسعي إلى إحقاق الحق، دون الاكتفاء بما تحمله الأوراق التي أمامه من صكوك إدانة.



الكتاب الذي حمل عنوان «من القرية إلى المنصة.. أغرب القضايا» يستعرض الرحلة الطويلة للمستشار فؤاد راشد، الذي ولد في قرية «نجير» التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وحصوله على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا 1973، ثم تعيينه وكيلًا للنائب العام، ومن بعدها مسيرته في تدرج أرفع مناصب السلم القضائي ومنها: رئيس لمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى الاهتمامات الأخرى للقاضي الجليل وانشغاله بالقضايا الاجتماعية والشأن العام ومقالاته العديدة والتي حملت أفكاره ورؤاه عبر صفحات كبرى الصحف الإخبارية.



يعرج القاضي فؤاد راشد، بين ثنايا الكتاب إلى أن كثيرًا من الدوافع الإجرامية، تأتي كنتاج مشوه لأفكار مثالية تسعى لخلق عالم أفضل، وأن أسوأ أنواع الجرائم لا يرتكبها حمقى أو أغبياء كما يُشاع، بل يرتكبها متحضرون أذكياء باتخاذهم قرارات يوفرون لها المبررات والدوافع الكافية.



من أعلى درجات سلم المجتمع إلى أدناها، وبعين راصدة ومحللة يكشف المؤلف التركيبة البشرية المعقدة وخبايا النفوس وقناعتها وتناقضتها بكل ما فيها من خير وشر، قناعة وطمع، طيبة نفس أو سوء طوية، ليقر حقيقة أن نوازع الخير والشر لم تختلف بين أطياف المجتمع بكل دراجته، وأن الجريمة البشرية ليست وافدًا دخيلًا على التركيبة البشرية، وأنها ليست نتاج إحباطات وقيود مفروضة على الفرد، وأن القانون وجد من أجل الحفاظ على المجتمع وضمان استمراره وبقاءه.



الكتاب يتطرق إلى لمحات من حياة القرية المصرية وهي على حالها كما كانت في العصور الوسطى حيث تنتشر حكايات خرافية عن الجان والعفاريت والكنوز في البيوت العتيقة الموغلة في القدم ورحلة فلاح يخطو خطواته الأولي في عالم القاهرة طالبا للعلم.



هذا الكتاب ليس إلا محاولة لفهم متناقضات الوعي البشري، من عرض أغرب القضايا التي تكشف عن جوهر النفس البشرية.



القاضي فؤاد راشد رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وله العديد من المشاركات الأدبية وعشرات المقالات في الصحف المصرية.