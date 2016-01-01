خفض خدمة الدين إلى 36% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضي

تراجع معدل الدين العام للناتج المحلى إلى 90.6% خلال العام المالي الماضي 2020-2021 مقابل 108% خلال العام المالى 2016-2017، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وقال محمد معيط وزير المالية: "إننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة فى يونيو ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية".

وأضاف الوزير: "نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ ٤٠٪ من إجمالى المصروفات خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣١,٥٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢".

وأكد أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد.