سيدتا أعمال في أمريكا تتبرعان بـ40 مليون دولار لتعزيز المساواة بين الجنسين

وحدت الناشطتان في مجال الأعمال الخيرية والرعاية الإنسانية، سيدتا الأعمال الأمريكيتان ماكينزي سكوت ومليندا فرنش جيتس، جهودهما اليوم الخميس لتقديم 40 مليون دولار لأربع منظمات تنشط في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجهات التي تسلمت التبرعات هي جزء من حملة "المساواة لا يمكن أن تنتظر"، التي تم الإعلان عنها العام الماضي من جانب سكوت وفرنش جيتس، كما أنها ممولة من جانب مؤسسة عائلة المليارديرة لين شوسترمان.



وتم اختيار المشاريع الفائزة بمبلغ 10 ملايين دولار لكل مشروع من خلال أكثر من 500 متقدم يعملون في مجالات من بينها التكنولوجيا والتعليم، والرعاية والمجتمعات الأصلية.



وقالت سكوت في بيان إن "الحاصلين على الجوائز فرق قوية تعمل في الخطوط الأمامية ومن داخل المجتمعات لمساعدة السيدات على بناء القوة في حياتهن وعملهن".



وقالت فرنش جيتس إنها تأمل في أن يساعد التمويل "في كسر أنماط التاريخ وإحراز تقدم للمساواة بين الجنسين".



وسكوت هي ثالث أكثر سيدة ثرية في العالم بثروة تبلغ 1ر64 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، في حين تملك ثروة فرنش جيتس ثروة صافية 2ر3 مليار دولار.