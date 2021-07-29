المرصد السوري: مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف لقوات النظام على درعا البلد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص وإصابة آخرين في قصف نفذته قوات النظام صباح اليوم الخميس، بالرشاشات المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون والصواريخ لمناطق متفرقة من درعا البلد بمدينة درعا جنوب سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن ذلك جاء وسط اشتباكات عنيفة بين أبناء المنطقة من جهة، وقوات النظام والأجهزة الأمنية من جهة أخرى.

وأشار المرصد إلى هجوم مسلحً نفذه مسلحون على مقر يتبع لـ "أمن الدولة" التابع لأجهزة النظام الأمنية وذلك في مدينة إنخل بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

بدوره، قال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "القوات الحكومية السورية تبدأ عملية اقتحام حي درعا البلد ".