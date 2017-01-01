حملات نظافة وتجميل وتحسين الخدمات وإزالة إشغالات في كفر الشيخ وقلين

شهدت مدينتي كفر الشيخ وقلين، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة اليومية لرفع الإشغالات بمنطقة المزلقان الوسطاني، وميدان بيع المصنوعات، والفالوجا، ومنطقة سخا، وميت علوان، بالإضافة إلى منع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع الحيوية، وكذلك القضاء الفوري على احتكار بعض المحلات لمساحات الشوارع أمامها، وإزالة تلك الإشغالات والتعديات في حينه؛ وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأشرفَ فادي شميس ئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرية الحصة.

وتابع رئيس مركز ومدينة قلين، سير العمل والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى، بالإضافة إلى متابعة دفتر الحضور والانصراف، بالوحدة الصحية بقرية قوزمان.

كما تابع سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة دفتر الحضور والانصراف بإدارة التموين والأمن الصناعي.