نقل مريض بكوفيد-19 من فيجي لتلقي العلاج في نيوزيلندا

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من المتوقع أن يتم نقل مريض مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كوورنا من فيجي إلى نيوزيلندا للعلاج في مستشفى بها اليوم الخميس.

ويأتي ذلك وسط أزمة صحية متفاقمة في فيجي، حيث تواجه موجة ثانية لوباء كورونا.

وسجلت فيجي، الواقعة في المحيط الهادئ ويقطنها نحو 900 ألف شخص، 1057 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الأربعاء.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في فيجي منذ أبريل الماضي 26 ألفا و126 حالة.

وقبل ذلك، كانت قد سجلت إجمالي 70 حالة فقط منذ بدء الوباء.

وذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان إن السلطات الصحية النيوزيلندية رفضت الطلب في وقت سابق "لأسباب تتعلق بالقدرة الإستيعابية".

وقالت الوزارة: "تعمل الهيئات الصحية لمنطقة مدينة أوكلاند في بيئة مزدحمة وديناميكية للغاية ...".

ومع ذلك، فإن خطة "تأخذ في الاعتبار سلامة كل من المريض والطاقم الذي سينقله " سمحت بالمضي قدما برحلة الإسعاف الطبي.

وسجلت فيجي 218 حالة وفاة ترتبط بكورونا، من بينها 216 حالة في الموجة الثانية التي بدأت في أبريل.

وفي أوائل يوليو، أعلن أكبر مستشفى في البلاد عن امتلاء ثلاجة الموتى وحث العائلات على استلام جثامين موتاها.