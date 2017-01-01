ترقية العميد أسامة أبو الليل لرتبة اللواء وتكليفه مساعدا لمدير أمن الفيوم

شهدت حركة تنقلات الشرطة ترقية وتصعيد عدد من الكفاءات الأمنية لدعم بعض المواقع الشرطة، من بينهم العميد أسامة أبو الليل الذي تم ترقيته إلى رتبة اللواء وتكليفه مساعدا لمدير أمن الفيوم.

ويتميز العميد أسامة أبو الليل بالنشاط والهدوء في العمل، وقد تدرج في العمل بمديرية أمن الفيوم، فعمل مديرا للإدارة العلاقات العامة للعلاقت والإعلام بمديرية أمن الفيوم، ثم مأمورا لمركز شرطة أطسا محققا نجاحات في إنهاء الخصومات الثأرية وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإعادة هيبة الدولة.

ثم عمل مأمورا لمركز شرطة سنهور الذي تم إنشاءه جديد ونجح في إعادة الانضباط للشارع وضبط اللصوص والحرامية والقضاء على البؤر الإجرامية وتجار المخدرات بدائرة المركز، والقضاء على العشوائية في الشوارع إلى أن صدر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال حركة الداخلية ترقيات وتنقلات الشرطة 2021 بترقيته لرتبة اللواء وتكليفه مساعدا لمدير أمن الفيوم.