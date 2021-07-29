اتحاد الكرة: غضب الأهلي من إقامة مباراة الزمالك والمحلة في الإسكندرية؟ نراعي تكافؤ الفرص

رد أحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة على غضب مسؤولي الأهلي من إقامة مباراة الزمالك وغزل المحلة باستاد الإسكندرية بدلًا من القاهرة.

صرح مجاهد عبر قناة MBC مصر "اتحاد الكرة يراعي مبدأ تكافؤ الفرص، تجبرنا الظروف أحيانا على نقل المباريات أو تعديل مواعيدها سواء لرؤية أمنية أو صيانة الملاعب، لقد تعرضنا لهذا الموقف في المباراة النهائية لكأس العرب وكذلك مباراة الزمالك والمحلة التي كان مقررا لها يوم 5 يوليو الماضي".

وأضاف "نشكر الجهات الأمنية على تعاونها معنا، فالموسم الجاري من أقل المواسم التي نُقلت أو تأجلت فيها مباريات".

وشدد أحمد مجاهد "نضمن أن المباريات المتبقية للأندية المتنافسة سواء على القمة أو الهروب من الهبوط، ستكون متساوية، وترتيب المؤجلات سيكون بترتيب المباريات".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول المتبقي لمباريات الدوري يوم الأحد المقبل انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخب ضد البرازيل في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.