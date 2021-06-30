ورشة عمل حول الإدارة الجيدة للمياه بشمال سيناء

نظمت مديرية الزراعة ورشة عمل حول ''الانحلال الحراري للمخلفات الزراعية من أجل الاستدامة الزراعية والبيئية، وربطها بالطاقة والبيئة والمياه بشمال سيناء''.



ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمركز البحوث الزراعية والتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.



وتضمنت المناقشات كيفية استغلال المخلفات الزراعيه من خلال التحلل الحراري، وذلك للمحافظة على البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل، وتحسين جودة التربة وزيادة المقاومة الحيوية للنباتات وإدارة المياة بشكل جيد، وتحقيق الأمن الغذائي.



وشارك في الورشة عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وضم فريق المناقشة مجدي ماهر رئيس فريق العمل بالمشروع، ومحمد البرماوي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، ورشا عاطف شومان بمعهد بحوث الأراضي والحياة البيئة بمركز البحوث الزراعية وإذاعة شمال سيناء.