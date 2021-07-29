حلف الأطلسي يبدأ تدريب قوات أفغانية خاصة في تركيا

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أطلق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أول برنامج تدريب لجنود من أفغانستان خارج بلادهم، بعد وقت قصير من انتهاء مهمته التدريبية هناك.

وبحسب معلومات واردة من أنقرة، فقد تم نقل عناصر من القوات الخاصة الأفغانية إلى تركيا أمس الأربعاء لحضور دورة تدريبية. ومن المفترض أن تكون هذه مقدمة لبرامج تدريبية منتظمة خارج أفغانستان.

وأكد متحدث باسم الحلف في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بدء البرنامج التدريبي، لكنه لم يدل بتعليقات بشأن الموقع أو التفاصيل لأسباب أمنية.

وقال: "بالإضافة إلى استمرار التمويل والوجود الدبلوماسي، يشمل دعم الناتو المستمر لأفغانستان تدريب خارج البلاد للقوات الأفغانية الخاصة. وقد بدأ هذا التدريب الآن".

ويستمر دعم الناتو لقوات الحكومة الأفغانية على أساس قرار صادر عن رؤساء دول وحكومات دول الحلف الثلاثين.

وكان رؤساء دول وحكومات الناتو قد أكدوا لأفغانستان في اجتماع قمة لهم في يونيو أنهم سوف يواصلون تقديم المساعدة حتى بعد انتهاء المهمة العسكرية.

وجاء في الإعلان الختامي للقمة: "نؤكد التزامنا بمواصلة الوقوف مع أفغانستان وشعبها ومؤسساتها في تعزيز الأمن والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس خلال الـ20 عاما الماضية".