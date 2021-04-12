اليابان تعلن تسجيل أكثر من 9500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اليابان عن تسجيل أكثر من 9500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يُعد غير مسبوق منذ بدء انتشار الوباء العام الماضي 2020، ويتزامن ذلك مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية 2020 في طوكيو.

وأضافت الهيئة أن حوالي ثلث إجمالي عدد المصابين الجدد بالفيروس في اليابان يعيشون في العاصمة طوكيو التي سجلت اليوم 3177 حالة إصابة جديدة وحدها، ويرتفع بذلك إجمالي مصابي كورونا في العاصمة إلى 206 آلاف و745، بينما يبلغ إجمالي العدد في مختلف أنحاء اليابان 884 ألف شخص.