رئيس الإكوادور يمدد إجراءات الطوارئ لمكافحة سلالة دلتا

أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو تمديد تدابير الطوارئ بمدينة "جواياكيل" وإقليم "إل أورو" للحد من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لمرسوم رئاسي.

وقالت بلومبرج إن حالة الطوارئ التي بدأت في 14 يوليو الماضي ستنتهي في منتصف ليلة 27 أغسطس المقبل.

وسيتم حظر وسائل نقل السكان من إقليم "إل أورو" وإلى أي منطقة أخرى ، وسيتم فرض حظر التجول من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا

من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا من الجمعة إلى الأحد.

و ستقتصر الأنشطة التجارية على نسبة 25٪ من الإشغال، و في جواياكيل، ستقتصر نسبة الإشغال على 50٪ في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام، و75٪ في الأماكن المفتوحة.

وسيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بموجب شهادات التطعيم من قيود التنقل.