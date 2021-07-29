 التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ88 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي - بوابة الشروق
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التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ88 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي

شريف حربي
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 1:34 م

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بالتسوية لعدد 88 موظفًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحًا أنه تم إنه تم إرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح الشيخ، أن إعادة التعيين بـ"بالتسوية"، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد اقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

بالإضافة إلى أن يمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي؛ حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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