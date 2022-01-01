 احتجاجات غربية على لبنان عقب وصول سفينة قد تحوي بضائع أوكرانية مسروقة - بوابة الشروق
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احتجاجات غربية على لبنان عقب وصول سفينة قد تحوي بضائع أوكرانية مسروقة

علم لبنان
علم لبنان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 11:34 م

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن لبنان تلقى عددا من الاحتجاجات والإنذارات من دول غربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بدقيق وشعير إلى ميناء طرابلس أمس.

وأوضح الوزير اللبناني، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الجهات المعنية في لبنان تقوم حاليا بفحص السفينة ولم يتمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها على أن يتخذ القرار المناسب لاحقا.

جاء ذلك بعدما أصدرت السفارة الأوكرانية في لبنان بيانا اليوم أفادت فيه بمعلومات تقول إن السفينة التي وصلت لميناء طرابلس هي إحدى السفن المتورطة في النقل غير المشروع لقرابة 500 ألف طنا من الحبوب التي تم سرقتها بعد الحرب في أوكرانيا، حيث أوضحن السفارة أن قاضي المحكمة الأوكرانية أصدر قرارا بشأن حجز السفينة مع البضاعة المحمولة على متنها.


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