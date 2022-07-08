قال المستشار محمد فودة، القاضي بالمحكمة الأقتصادية، والمسؤول السابق لملف مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن الاتجار بالبشر صورة من صور الجرائم الخطيرة العابرة للحدود وتحقق جماعات الجريمة المنظمة مكاسب كبيرة منها.

جاء ذلك خلال فعاليات المحاكمة الأفريقية التصويرية لحقوق الإنسان في دورتها الحادية والثلاثين التى انطلقت أمس والتي تستضيفها كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر للمرة الأولى بإحدى كليات الحقوق وهي المرة الأولى كذلك التي تجري المسابقة باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغات الثلاث: الفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية"، حيث تمت سابقا مرة واحدة في عام ٢٠٠٢ بالجامعة الأمريكية ولكن لم تكن في كلية القانون، ولم يكن مضافا لها رسميا اللغة العربية.

وأكد أن المجتمع الدولي تعامل مع هذه الظاهرة من خلال اتفاقية وبروتوكول وشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاشتراك والتوقيع على هذه الاتفاقيات لمواجهة الجريمة دوليا.

نُظّمت الفعاليات بالتعاون مع معهد راؤول ويلمبرج السويد مؤتمرا دوليا حول الإتجار بالبشر، والعدالة المناخية، وتشريعات الذكاء الاصطناعي، وذلك من المنظور القانوني والفلسفي لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديمين مِن مصر، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والهند، وكينيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.