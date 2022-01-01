إبراهيم عيسى: الديمقراطية لا تتحقق في وجود الإخوان والدعوة السلفية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الديمقراطية لا تتحقق في وجود الإخوان والدعوة السلفية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "في ظل وجود الإخوان والدعوة السلفية والأحزاب الدينية لن تتحقق أي ديمقراطية في مصر ولا في الوطن العربي على الإطلاق".

وأشار إلى أن التيار الإسلامي منذ ظهوره في الحكم وهو وراء تفتت بعض الدول، مستشهدا بنظام الحكم الإسلامي بنظامه السني أو الشيعي سواء في افغانستان أو إيران أو العراق.

وتابع: "تيار الإسلام السياسي يتحدث وكأنه وكيل الله في الأرض، وإقامة حياة ديمقراطية طبيعية وسليمة فى وجود الإخوان لن تحدث ولن تتحقق تنمية أو تقدم إلا بالشفافية والمحاسبة".