التحفظ على 13 ألف سيجارة مجهولة المصدر قبل بيعها في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 13 ألف و300 سيجارة، مختلفة الأنواع، وأجنبية الصنع، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير أو مستندات، وذلك قبل ترويجهم في الأسواق، بقصد التربح.



وجاء قرار النيابة العامة، عقب الحمله التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية على محال بيع السجائر، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عن المضبوطات، بتهمة الغش التجاري.



وتلقت الأجهزة المعنية، إخطارًا يفيد شن حملة مكبرة على محال بيع السجائر، لقيامهم بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.



وبتفتيش المحال المستهدفة، عثر بداخلها على 665 علبة سجائر، مختلفة الأنواع، بإجمالي 13 ألف و300 سيجارة، بدون مستندات، مجهولة المصدر، وتم تخزينها لحجبها عن التداول في الأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومي.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.