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تراجع طفيف في إصابات كورونا في باكستان

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 11:10 ص

أظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة في باكستان اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تراجعا طفيفا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة نتيجة الوباء.
وبحسب أحدث الإحصاءات، تراجع معدل الإصابات بكوفيد-19 من 65ر3% أمس الخميس إلى 35ر3% اليوم الجمعة.
كانت البلاد سجلت أمس الخميس 9 حالات وفاة مرتبطة بالوباء، في أكبر حصيلة وفيات بكورونا خلال 20 يوما.
وتم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد اختبارات تشخيصية شملت 20 ألفا و678 عينة، بحسب ما أوردته قناة جيو الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم.
ويتلقى 177 مصابا العلاج بوحدات العناية المركزة بأنحاء البلاد حاليا.


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