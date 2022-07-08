قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن شعار حملة «سوا هنعدي» جاء عن دراسة وهدفنا الاستدامة لتحقيق واقعا ملموسا على الأرض في الجمهورية الجديدة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن «ربنا منح مصر والمصريين قوة التحمل وعبور الأزمات»، مشيرة إلى أنه لا غنى عن الخبرة وداخل تنسيقية شباب الأحزاب أعمار مختلفة تدفع للتكامل.

وتابعت أن الشارع هو المستهدف الرئيسي لحملة «سوا هنعدي» ويجري حاليا تجميع المشروعات وتحديد طرق الوصول للمواطنين، مردفة: «لدينا مشروع متكامل عن استبدال مشروع رؤوس الماشية، وجرى الاتفاق مع المستثمر بالتنسيق مع وزارة الزراعة».

واختتمت أن «سوا هنعدي» مقسمة للجان من أعضاء التنسيقية لتنسيق العمل داخلها، والتعامل مباشرة مع المواطنين، من خلال طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير، ومساعدة الجميع في الحصول على القروض اللازمة لإنشاء المشروعات عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.