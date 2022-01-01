كرم جبر: مصر لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وإعلامها ينطلق من تقديس قيمة الأوطان

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أن مصر لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف ولديها تنسيقات عديدة مع كافة الدول العربية من منطلق استراتيجية رفض التطرف والأفكار الهدامة.

وقال جبر - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - "إن مصر لها تجربة رائدة في الحرب ضد الإرهاب ففي سنوات قليلة استطاعت أن تدحر الإرهاب وأفكاره الرافضة لبناء الأوطان".

وأضاف أن الإعلام يسعى إلى مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الفسيح المليء بالأكاذيب التي تستهدف الشعوب العربية ومن بينها مصر وتحاول اختراق القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.. مؤكدا أن الإعلام يسعى إلى صنع خط دفاعي للحفاظ على القيم وحماية المجتمع.

ولفت جبر إلى أن مشاركة مصر بوفدها الرفيع في الاجتماعات الإعلامية التي عقدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي استضافتها الأردن، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية، يأتي لعرض القضايا الهامة وخاصة قضية الإرهاب، منوها إلى أن الحضور المصري مشرف ويعكس قيمة مصر وحجمها وأهميتها والدور القوي للإعلام المصري.

ونوه إلى أن مصر لها تجربة رائدة سواء في النواحي السياسية أو الأمنية أو الإعلامية في مقاومة الإرهاب وتم عرض مؤشرات التجربة المصرية والتي تشمل منطلقات الإعلام المصري التي تعتمد على احترام قيمة الإنسان وتقديس قيمة الأوطان وأن حب الأوطان لا يتعارض مع الأديان وأن من يحب دينه يحب وطنه.

وأشاد جبر بالتوصيات التي انتهت إليها الاجتماعات العربية الإعلامية بعمان والتي سيتم رفعها لمجلس وزراء الإعلام العرب قريبا، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق العربي في كافة القطاعات والمجالات وخصوصا الإعلامية.

وكشف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيطلق مبادرة "رائدة للإعلام الآمن للطفل" بالمشاركة مع اليونيسيف، موضحا أن وثيقة بتلك المبادرة سيتم إطلاقها خلال أيام وتم عرضها خلال الاجتماعات العربية لأن مشاكل الطفل في كل المجتمعات العربية واحدة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قدم مبادرة تسمى "الوعي بقصد الوعي" وتشمل من 14 إلى 15 قضية، حيث تم الاتفاق مع بعض الدول العربية (السعودية والأردن واليمن والإمارات) أن تكون هناك اجتماعات دورية مشتركة لتبادل الخبرات والآراء والتواصل بين الإعلاميين في هذه الدول حتى تصبح المبادرة مظلة لأي إعلامي عربي يرغب في الانضمام لها لنشر هذه الأفكار لأنها في النهاية قضية وعي في عصر السموات المفتوحة.

وحول العلاقات المصرية الأردنية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يدعم ويساند مصر منذ الأحداث التي مرت بها وأكد حينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيواجه التحديات التي تمر بمصر وسيجعلها في النهاية دولة آمنة ومستقرة وهذا ما حدث بالفعل في عهد الرئيس السيسي.

وعن التنسيق الإعلامي المصري الأردني، كشف جبر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأردن منذ شهور في القاهرة يشمل نواحي تقنية ودورات تدريبية، والقضايا المشتركة ومحتوى قضايا الإرهاب والتنمية وقضية الدولة الوطنية والأمن القومي العربي.

وتابع جبر أنه بحث مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الدولة لشئون الإعلام فيصل الشبول إنشاء لجنة تواصل مصرية - أردنية دائمة تكون مهمتها الإشادة بالعلاقات وطرح القضايا المشتركة وفي حال حدوث مشكلة تجتمع اللجنة فورا لرأب الصدع وحل المشاكل على المستوى الإعلامي وقد تم الاتفاق على إعلان هذه اللجنة في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر كان قد شارك في الاجتماعات الإعلامية العربية التي اختتمت أعمالها بعمان، وضم الوفد كلا من مدير مركز الأهرام للدراسات الدكتور محمد فايز فرحات، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات المتحدة المهندس حسام صالح.