تعيين 12 شابا واستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ 12 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 712 شاباً.

وقال سعفان إن المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ21 عاملا بمبلغ 57 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضي، فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 199 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 136 منشأة انتهت بتحرير 38 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 9 لجان تراخيص ومنح 6 رخص.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات يعمل بها 635 عاملا، وأسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.